Coppa del Mondo, altra tripletta per il fioretto femminile: a Plovdiv è delirio azzurro

PLOVDIV (BULGARIA) (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto fa impazzire anche nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo, a Plovdiv. Sulle pedane bulgare è tripletta azzurra nella gara femminile, con il trionfo di Anna Cristino, l’argento di Aurora Grandis e il bronzo di Martina Favaretto (solo la statunitense Lauren Scruggs, terza ex aequo, dà un tocco d’internazionalità a quello che sembra un altro podio da campionato italiano).

Brilla anche il secondo posto nella prova maschile di Tommaso Marini, battuto solo all’ultima stoccata (15-14) dal russo Kirill Borodachev dopo una prestazione da campione. Bilancio del sabato italiano del gruppo del ct Simone Vanni: un oro, due argenti e un bronzo. Con tanti (altri) numeri straordinari a raccontare l’importanza del momento.

Per esempio, tra le donne, la prima vittoria in Coppa del Mondo di Anna Cristino e il primo podio di Aurora Grandis, protagoniste di una finale (chiusa sul 15-9) tra due ragazze – rispettivamente – di 24 e 23 anni, così come 24enne è anche Martina Favaretto, terza classificata oggi e sempre più numero 1 del mondo, seguita nel ranking da Martina Batini che sul podio non c’è ma è lì “ai piedi”, 5^ classificata. E poi l’acuto di Tommy Marini, tornato a essere straordinario protagonista anche a livello individuale, alla 14^ medaglia in carriera nel circuito iridato. Dopo il podio “monocolore” del debutto in Giappone, dove fu oro di Favaretto, argento di Batini e bronzo per Errigo e Volpi, oggi sono cambiate le protagoniste ma non il concetto: dominio azzurro, rigorosamente.

Anna Cristino ha iniziato il suo percorso netto superando 15-4 la polacca Zurawska e nei sedicesimi ha sconfitto la tedesca Ebert per 15-12. D’autorità, senza lasciar nulla, la 24enne azzurra ha battuto 15-11 negli ottavi l’ucraina Petrova, per poi conquistare la certezza di una medaglia dominando il quarto di finale contro la giapponese Ueno, con il risultato di 15-7. Da lì è iniziato quello che somigliava un po’ a un suo “Campionato Italiano in Coppa del Mondo”.

In semifinale, infatti, la carabiniera toscana ha vinto per 15-11 il derby azzurro contro Martina Favaretto. E in finale è stata ancora sfida tutta in “casa Italia” contro Aurora Grandis: 15-9 il punteggio che ha regalato ad Anna Cristino la gioia della prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale (dopo un argento e quattro bronzi). Un trionfo che, per l’allieva del maestro Alessandro Puccini, sa di consacrazione nel gotha della specialità. A proposito di prime volte, l’argento di Aurora Grandis è la prima medaglia tra le “big”.

La cavalcata della fiorettista dell’Aeronautica Militare, che proveniva dalle qualificazioni di giovedì, è iniziata con il successo per 15-8 sulla giapponese Azuma ed è proseguita battendo 15-12 la russa Soloveva. Il successo negli ottavi sulla francese Nayl, con il risultato di 15-11, ha aperto all’allieva del maestro Gabriele Anfora le porte dei quarti di finale, dove ha affrontato e vinto il derby azzurro contro la numero 2 del mondo Martina Batini.

15-10 il punteggio che è valso per la 23enne romana la certezza della medaglia. Il sogno di Aurora è proseguito in semifinale: vittoria per 15-11 sulla statunitense Lauren Scruggs e pass per l’ultimo atto contro Anna Cristino, che ha sancito per Grandis un secondo posto indimenticabile. Brilla il bronzo di Martina Favaretto. La campionessa del mondo in carica e numero 1 del ranking mondiale ha affrontato e superato lungo il suo cammino quattro ostacoli asiatici: prima il successo per 15-10 sulla giapponese Nagase, poi il 15-8 su Cheng, portacolori di Hong Kong, e ancora le vittorie su altre due nipponiche, con il 15-2 contro Tsuji negli ottavi e il 15-11 con cui ha sconfitto nei quarti Kikuchi ipotecando la sua 20^ medaglia nel massimo circuito internazionale. Il suo bronzo, decretato dalla sconfitta in semifinale (15-11) nel derby contro Anna Cristino, toglie davvero nulla all’ennesima prova di forza e continuità di Martina Favaretto che domenica prossima, a Budapest, sarà premiata nel Congresso FIE, insieme al suo maestro Mauro Numa, per la vittoria della Coppa del Mondo 2026, successo che legittima oggi da numero 1 della classifica mondiale. Il dominio italiano, con tre azzurre a medaglia su quattro, dopo il podio “monocolore” di un mese fa nella prima tappa in Giappone, anche oggi si fa ancora più schiacciante considerando la 5^ posizione di Martina Batini, protagonista di un’altra eccellente prestazione e fermata solo nel derby azzurro dei quarti da Aurora Grandis.

Molto bene anche Irene Bertini, che ha chiuso 16^, sfiorando l’accesso tra le migliori otto dopo una prova importante in cui ha superato in avvio di giornata la super-campionessa Arianna Errigo. Questi i piazzamenti delle altre azzurre in pedana oggi in Bulgaria: 17^ Alice Volpi, 33^ Arianna Errigo, 42^ Carlotta Ferrari, 46^ Martina Sinigalia e 48^ Matilde Molinari.

Il sabato italiano di Plovdiv ha avuto come epilogo spettacolare la gara maschile, con un grande argento firmato da Tommaso Marini. La corsa verso il 14esimo podio in Coppa del Mondo dell’anconetano delle Fiamme Oro è iniziata battendo 15-11 lo statunitense Louie ed è proseguita con un emozionante 15-14 sul russo Anton Borodachev. In grande spolvero, l’allievo del maestro Luca Simoncelli si è imposto 15-12 sul francese Savin negli ottavi, conquistando la certezza della zona medaglia grazie al 15-7 con cui, nei quarti, ha sconfitto il giapponese Matsuyama. Ma il 26enne marchigiano non si è fermato lì: con uno splendido assalto chiuso sul 15-13, infatti, ha vinto anche la semifinale contro lo statunitense Alexander Massialas, volando all’ultimo atto. In finale, contro l’attuale numero 2 del mondo Kirill Borodachev, portacolori della Russia, Tommaso Marini ha disputato un match bellissimo, da campione autentico, e la beffa della sconfitta all’ultima stoccata, per 15-14, non intacca il valore di un secondo posto da applausi.

Azzurri protagonisti nella prova maschile anche nelle posizioni a ridosso dei “top 8”. Con prestazioni di carattere, e che hanno messo in luce tanti aspetti positivi, si sono fermati agli ottavi di finale il vicecampione mondiale Filippo Macchi (9° classificato) e gli altri convocati – anche – per la prova a squadre Guillaume Bianchi (10°) e Tommaso Martini (12°). A seguire, 25° Davide Filippi, 30° Giuseppe Franzoni, 31° Edoardo Luperi, 38° Giulio Lombardi, 43° Mattia De Cristofaro e 43° Alessio Foconi.

In Bulgaria, dove è stato “ricollocato” il secondo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di specialità a seguito della rinuncia di Palma di Maiora, domani il sipario calerà con le due prove a squadre.

L’Italia del CT Simone Vanni sarà in pedana nella competizione femminile con Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo e Anna Cristino, mentre nella gara maschile il quartetto azzurro sarà composto da Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini.

SPADA, SQUADRA AZZURRA MASCHILE DI BRONZO A BERNA

L’Italia brilla di bronzo nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Berna. Al termine di una prestazione di compattezza e qualità il quartetto azzurro composto da Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli ha conquistato un meritatissimo terzo posto, superando nella finale per il podio il team di Hong Kong (45-33) e mettendo così il sigillo su una giornata da protagonista. Gli spadisti italiani hanno debuttato battendo per 45-37 l’Argentina, nel tabellone dei sedicesimi, e negli ottavi con una prova di cuore hanno battuto all’ultima stoccata, quella del 28-27 nel minuto supplementare, il Venezuela dopo aver lottato per nove frazioni punto su punto. Di grande autorità il successo nei quarti contro l’Egitto: gli azzurri hanno preso il comando del punteggio già in avvio di assalto e non l’hanno più mollato, esultando per il verdetto di 42-32.

In semifinale i ragazzi guidati dal ct Diego Confalonieri e dal maestro Alfredo Rota hanno lottato con coraggio anche contro l’Ungheria: costantemente in vantaggio, gli spadisti italiani hanno subito nelle battute conclusive la rimonta dei magiari che si sono imposti 40-32. Questa Italia però non finisce mai e l’ha dimostrato tornando in pedana alla grande nella finale per il bronzo, in cui ha battuto per 45-33 Hong Kong, conquistando così il terzo gradino del podio in terra svizzera.Per il team azzurro degli spadisti, dopo l’11° posto del debutto a Casablanca, un’eccellente prestazione e una bella iniezione di fiducia per il prossimo futuro, al tramonto del weekend di Berna che ieri nella gara individuale aveva riservato l’argento di Matteo Galassi, con Andrea Santarelli 7° e anche Simone Mencarelli e Davide Di Veroli tra i “top 16”. Prossimo appuntamento di specialità dal 3 al 6 dicembre a Tashkent, in Uzbekistan, dov’è stata ricollocata la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo – inizialmente prevista a Vancouver – per la spada maschile e femminile.

SCIABOLA, AZZURRI SULLA SOGLIA DEI TOP 8 SULLE PEDANE DEL CAIRO

Si fermano agli ottavi di finale i portacolori dell’Italia nelle gare individuali della Coppa del Mondo di sciabola al Cairo. Sulle pedane egiziane sono rimasti sulla soglia dei “top 8” Cosimo Bertini e Dario Cavaliere nella prova maschile, così come Giulia Arpino nella competizione femminile. Per tutti e tre, provenienti dalle qualificazioni, prestazioni che fanno ranking e morale per il prosieguo della stagione. La tappa di Coppa del Mondo di sciabola al Cairo si concluderà domani con le due competizioni a squadre. L’Italia maschile del CT Leonardo Caserta si schiererà con Cosimo Bertini, Matteo Neri, Leonardo Reale e Pietro Torre. Nella prova femminile, invece, il team delle sciabolatrici del Commissario tecnico Andrea Aquili sarà composto da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).