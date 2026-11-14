Corpo forestale siciliano, giurano 91 agenti. Schifani “Energie nuove”

PALERMO (ITALPRESS) – L’organico del Corpo forestale regionale si rafforza con l’immissione in servizio di 91 agenti. Il nuovo contingente ha giurato stamattina davanti al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’assessora al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, e alla comandante Dorotea Di Trapani, al Marina yachting del molo trapezoidale di Palermo. I nuovi agenti forestali hanno superato le prove di idoneità fisica e svolto un periodo di formazione alla Scuola dei Carabinieri forestali a Cittaducale in provincia di Rieti. È la seconda quota di nuove immissioni in servizio dopo i 46 che hanno giurato a maggio scorso. “Queste assunzioni – ha detto Schifani – sono il risultato di un impegno preciso del mio governo: risanare i conti della Regione per tornare a investire, rafforzare i servizi e dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro in Sicilia. Oggi diamo il benvenuto ai nuovi agenti del Corpo forestale, che contribuiranno a rendere più forte una struttura essenziale per la difesa del nostro territorio. Il lavoro fatto sui bilanci si traduce anche in questo: nuove opportunità di occupazione e maggiore sicurezza per i cittadini. La tutela dei nostri boschi è una priorità del governo. Per questo investiamo in personale, mezzi e tecnologie, mettendo il Corpo nelle condizioni di operare con maggiore efficacia nella prevenzione e nel controllo del territorio.Dobbiamo affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e contrastare con fermezza chi, appiccando il fuoco, distrugge un patrimonio che appartiene a tutti i siciliani. Ai nuovi agenti chiediamo impegno, responsabilità e spirito di servizio. Avranno un compito importante e potranno contare sul pieno sostegno del mio governo”.

L’assunzione di questi giovani è il risultato dello scorrimento della graduatoria del concorso bandito nel 2021, che inizialmente prevedeva 46 posti. Grazie al lavoro portato avanti dalla Regione Siciliana e dall’assessorato del Territorio e ambiente, è stato possibile ampliare progressivamente il numero delle assunzioni. “Con il giuramento e la contrattualizzazione di 91 nuovi agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana – ha aggiunto Savarino – compiamo oggi un passo importante. È un momento di grande emozione per l’assessorato al Territorio e ambiente e per tutta la Regione, ma soprattutto per questi giovani e le loro famiglie. Da oggi potranno costruire il proprio futuro in Sicilia, mettendo competenze ed energie al servizio della nostra terra. A loro si aggiungeranno presto altri 94 giovani, attualmente impegnati nel corso di formazione presso la Scuola Carabinieri di Rieti. Il percorso porterà complessivamente all’ingresso di 400 nuovi agenti, dando al Corpo Forestale nuove energie e un importante ricambio generazionale. Saranno impegnati nella vigilanza e nel controllo del territorio, ma anche nel controllo delle merci in arrivo, per garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle produzioni siciliane”.

“Con l’ingresso di questi giovani – ha affermato Dorotea Di Trapani – diamo nuova linfa al Corpo forestale e offriamo a tanti ragazzi e ragazze un’importante opportunità professionale, consentendo loro di costruire il proprio futuro nella nostra terra. Abbiamo lavorato con impegno per raggiungere questo obiettivo e oggi siamo orgogliosi di accoglierli ufficialmente nel Corpo forestale. Un Corpo che aveva e continua ad avere bisogno di nuove energie, competenze e forze giovani per rafforzare la tutela e la salvaguardia del territorio siciliano”. Il potenziamento degli organici e delle dotazioni del Corpo non si ferma qui. Nei prossimi mesi entreranno in servizio altri 94 agenti che stanno svolgendo l’addestramento. Nel 2027 è in programma l’assunzione di altri 112 agenti forestali. E l’anno prossimo saranno consegnati i nuovi mezzi antincendio, 90 autocarri con capacità da 3.000 litri e 210 pick up con moduli da 400 litri che si aggiungeranno agli 84 veicoli 4×4 e ai 16 pick up già arrivati nel 2026.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

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