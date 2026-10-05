RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Turchia e Pakistan procederanno al “rapido dispiegamento” di truppe in Arabia Saudita nell’ambito di una nuova alleanza di difesa reciproca, dal momento che il Regno è bersaglio di attacchi sempre più intensi da parte degli Houthi yemeniti. Al termine di un incontro a Riyadh, i tre Paesi hanno concordato “di procedere immediatamente all’attuazione pratica degli impegni di difesa collettiva” e “di adottare le misure necessarie per fornire le forze e le capacità militari pattuite, garantendone il rapido dispiegamento nel Regno”.

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