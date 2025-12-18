Si conclude a Cosenza il progetto “100strati”

CATANZARO (ITALPRESS) – Sì è concluso oggi a Cosenza il progetto “100Strati”. Le Iniziative, l’altra si è svolta a Reggio Calabria nella sede del Consiglio regionale, per le celebrazioni del Centenario della nascita di Saverio Strati, uno dei più importanti scrittori del Novecento, sono promosse dalla Regione Calabria, Calabria Film Commission e dal Comitato 100 Strati. Il momento finale è stato un percorso educativo e culturale che ha coinvolto oltre duecento studenti delle scuole secondarie calabresi alla riscoperta dello scrittore calabrese attraverso il linguaggio contemporaneo del cinema. Il progetto, realizzato con il supporto tecnico e artistico dell’Associazione Culturale School Movie APS, ha accompagnato ragazze e ragazzi in un percorso articolato di lettura, scrittura creativa e produzione audiovisiva, culminato nella realizzazione di dieci cortometraggi originali, ideati, scritti e interpretati dagli studenti stessi.

“Le iniziative realizzate a Reggio Calabria e Cosenza – ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli – hanno restituito un segnale estremamente positivo, evidenziando il forte coinvolgimento e l’interesse manifestato dalle studentesse e dagli studenti partecipanti al concorso 100Strati, non solo nei confronti della letteratura in generale, ma in modo particolare verso l’opera e la figura di Saverio Strati, uno dei più autorevoli scrittori calabresi del Novecento. Un ulteriore elemento di valore – ha evidenziato inoltre l’assessore all’Istruzione – è rappresentato dall’efficacia di una didattica capace di entusiasmare e motivare i giovani, che attraverso la creatività hanno saputo interpretare e rielaborare i contenuti letterari, traducendoli nel linguaggio contemporaneo del cinema mediante la realizzazione di cortometraggi. Si tratta – ha concluso Micheli – di un’esperienza virtuosa che può diventare un modello replicabile in altre scuole, con l’obiettivo di promuovere nuovi laboratori creativi dedicati alla letteratura e di valorizzare, accanto a Saverio Strati, anche altri grandi autori calabresi, rafforzando il ruolo della scuola come spazio vivo di cultura, espressione e cittadinanza attiva”

Per il coordinatore del Comitato 100Strati, Luigi Franco, ha sottolineato che “con questa giornata si è concluso un percorso intenso e significativo che ha restituito Saverio Strati alla comunità e, in particolare, ai giovani. Le scuole hanno dimostrato di saper raccogliere e rilanciare la sua eredità culturale con intelligenza, sensibilità e creatività. Il progetto 100Strati non è stato solo una commemorazione, ma un atto vivo di trasmissione culturale, reso possibile grazie a una rete di istituzioni, con la Regione Calabria e la Film Commission in prima fila e partner che hanno lavorato insieme per un obiettivo comune”. Al cinema Citrigno di Cosenza, è intervenuta anche la scrittrice Palma Comandè, nipote di Saverio Strati, ed era presente la Calabria Film Commission.

