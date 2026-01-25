SPINDLERUV MLYN (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Spindleruv Mlyn, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. Un dominio incontrastato quello della statunitense, che, in testa al termine della prima manche, chiude con il tempo di 1’37″59, fa suo il settimo successo stagionale e si porta a casa la Coppa di specialità. Secondo posto per la svizzera Camille Rast (+1″67), che sul podio precede la tedesca Emma Aicher (+2″18). La migliore delle italiane è Emilia Mondinelli, che recupera dieci posizioni nella seconda manche e chiude 20^ (+4″93), mentre Martina Peterlini è 27^ (+5″79).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Mikaela Shiffrin (Usa) in 1’37″59

2. Camille Rast (Sui) a 1″67

3. Emma Aicher (Ger) a 2″18

4. Katharina Truppe (Aut) a 2″21

5. Wendy Holdener (Sui) a 2″35

6. Anna Swenn Larsson (Swe) a 2″43

7. Katharina Huber (Aut) a 2″91

7. Cornelia Oehlund (Swe) a 2″91

9. Sara Hector (Swe) a 3″56

10. Lena Duerr (Ger) a 3″68

20. Emilia Mondinelli (Ita) a 4″93

27. Martina Peterlini (Ita) a 5″79

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).