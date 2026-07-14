Abodi “Maldini dt una garanzia. Guardiola? Credo il ct sarà italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Maldini uomo giusto? Sicuramente sì, ha una storia in campo e fuori, quindi è una garanzia. Tutto dovrà essere messo alla prova dei fatti, ma noi facciamo il tifo per la nazionale incondizionatamente. C’è tutto il resto che va fatto e non è soltanto rappresentato dalla nazionale: c’è una federazione da impostare, politiche da strutturare e riforme da mettere in cantiere”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine dell’evento “Giovani ed Energia” al Teatro della Cometa a Roma, parlando della nomina di Paolo Maldini a direttore tecnico Figc e presidente del Club Italia.

“Se mi piacerebbe Guardiola ct? Abbiamo tanti allenatori di grandissimo livello, senza nulla togliere a Pep che ha una sua storia anche italiana. Io credo che sarà italiano. Mi piacerebbe che si lavorasse anche insieme ad un tecnico nato nel cantiere azzurro, perché bisogna saper accettare le esperienze degli allenatori con la prospettiva che un giorno il tecnico possa tornare ad essere qualcuno cresciuto dentro la federazione e con le nazionali giovanili”, ha aggiunto Abodi.

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