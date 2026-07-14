Malagò “Annuncio ct la prossima settimana? Non lo escludo”

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una ‘short list’ per individuare un profilo. Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo. L’annuncio del nuovo ct potrebbe arrivare la prossima settimana? Non mi sento di escluderlo”. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine della riunione di Giunta del Coni, parlando delle tempistiche per l’annuncio del nuovo commissario tecnico della Nazionale.

“Quando incontrerò Maldini e Leonardo? Forse domani a Milano, dove andrò anche per altri impegni, mentre la prossima settimana ci sarà l’assemblea della Lega, dove inizialmente era previsto che andassi solo io, mentre ci saranno anche Paolo e Leonardo – aggiunge -. Ho chiesto che ci possa essere un presidio fisso del Club Italia, a dimostrazione del legame forte tra la Federazione e la Lega di A e B”.

Nessuna risposta sul nome di Andrea Pirlo, circolato nelle ultime ore come possibile nome per il ruolo di commissario tecnico: “Se dico sì sbaglio, se dico no sbaglio”, conclude Malagò.

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