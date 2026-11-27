di Enrico Currò

MILANO (ITALPRESS) – Ormai è una consuetudine. C’è un altro appuntamento di lusso sul lago. Il Como, terzo in mezzo alle grandi d’Europa, appena dietro Real Madrid e Psg nella classifica della Champions e con gli stessi punti di Barcellona e Liverpool, aspetta la Juventus. Il duello lacustre tra Fabregas e Spalletti è una chiamata urgente per la zona Champions, in particolare per la Juve. Se viene sconfitta, rischia di farsi staccare nettamente dal quintetto che la precede in fila indiana, sgranato ma non troppo: prima le due romane, poi le due milanesi e infine proprio il Como che, a sua volta, non vuole perdere contatto dalle fuggiasche. Promette emozioni la gara per lo scudetto, con la sfida tra città: Roma, nelle inconsuete vesti della lepre, e Milano, che insegue. Il calendario aggiunge suspence. La Lazio capolista viaggia a casa dell’imprevedibile Torino, la Roma seconda ospita il Monza del regolarista del gol Varela, l’Inter terza misura al Meazza con l’effervescente Genoa la propria altalenante tenuta difensiva e il Milan quarto, in crescita evidente, prova a chiudere a Cagliari il cerchio della rimonta. Il tutto avviene dopo le coppe europee, che hanno finalmente rilanciato le italiane.

In Champions Como e Inter hanno scavalcato senza patemi gli ostacoli Aek e Stoccarda. E Roma e Napoli hanno fatto pure meglio, bloccando rispettivamente al Parco dei Principi il Psg campione in carica e in Inghilterra il Manchester City. Si sono unite alla riscossa Milan e Juventus in Europa League. Pure l’Atalanta in Conference League, raddrizzando nel finale la serata bosniaca, è riuscita a festeggiare. Ora tuffarsi di nuovo nella serie A mette a tutte più entusiasmo che ansia. Per fare 13, dopo dodici giornate da favola, la Lazio deve battere il Torino in trasferta: in caso di pareggio potrebbe essere agganciata in vetta dalla Roma, che in casa col Monza è oggettivamente favorita. Il primo obiettivo Gattuso l’ha comunque raggiunto ed è un premio al lavoro e alla serietà. I tifosi organizzati non hanno sospeso la contestazione al presidente Lotito, ma torneranno a riempire l’Olimpico il 6 dicembre con l’Atalanta, come assaggio del derby ad alta quota della settimana successiva, reminiscenza di inizio millennio. Intanto c’è lo scoglio Torino, che Gattuso, contro il suo amico dei tempi milanisti Abate, deve superare senza il migliore giocatore: l’olandese Taylor (fermi anche Tavares e Sutalo) verrà sostituito da Dele-Bashiru. In compenso torna Zaccagni, con probabile ripristino del tridente classico, completato da Isaksen e Noslin.

Gasperini ha meno angustie di formazione. La Roma ha recuperato la preziosa coppia Dybala-Malen. Il Monza di Juric può replicare con Pessina-Varela, ma il pensiero più pressante è come trattenere a gennaio l’attaccante portoghese, molto corteggiato sul mercato. Il principale grattacapo di Chivu è la difesa fin troppo perforabile dell’Inter: l’assenza di Bastoni può accentrare Carlos Augusto, mentre la sostituzione dell’altro infortunato Çalhanoglu con Sucic non risolve il rebus dei contropiedisti del Genoa e di Messias catapulta per l’efficace Osmaijc. De Rossi, però, in difesa non ha Ostigard: sarebbe stato l’ideale contro il ritrovato duo Lautaro-Pio Esposito. Martedì prossimo la replica in Coppa Italia. Amorim ha una lunga lista di indisponibili, capeggiata da Modric, ma si gode un Milan assai concreto in attacco con goleador sempre diversi e Cisse pronto a entrare per Ramos, se non dovesse recuperare. Delle titubanze difensive rossonere cercherà di approfittare il Cagliari col tandem di punta formato dall’ex Maldini e da Nzola. Como e Juventus promettono spettacolo, grazie a Nico Paz e Douvikas contro Kolo Muani e Woltemade (e il giovane Ekhator sorpresa eventuale).

Allegri sembra avere passato la nottata, però il Napoli, che a Reggio Emilia intende scalare la mediocre classifica (è ottavo) deve fare a meno di De Bruyne per un affaticamento muscolare: McTominay candidato rifinitore. D’Aversa ha il compito di interrompere la rovinosa serie di sconfitte del Sassuolo (6), scegliendo il centravanti giusto: ballottaggio Sebastiano Esposito-Bowie. Sarri ha condotto l’Atalanta, 12^, lungo un faticoso tragitto dalla difesa a 3 alla linea a 4. Lecce è una tappa fondamentale. De Ketelaere e Kessié sono i leader annunciati, ai quali Di Francesco oppone la fantasia del solito N’Dri. Invece Alvini, reduce dalla disfatta di San Siro col Milan, non sembra intenzionato a rinnegare l’offensivismo del Frosinone, che tuttavia col Parma potrebbe infoltire la friabile mediana. I dubbi di Gilardino, nella trasferta da non sbagliare, sembrano ristretti al ballottaggio Lontani-Touré in avanti. Le panchine più esposte alla bufera restano quelle di Udinese e Fiorentina: chi perde in Friuli finirà ancora più sballottato. Il discorso vale a livello di classifica per Paolo Zanetti, che fa leva su Zaniolo, convertito in punta centrale e decisivo a Bologna. A livello ambientale sono più palesi i guai di Vanoli: il club è contestatissimo per la sproporzione tra investimenti e risultati. L’appello al talento di Mastantuono e Njie e il ricorso a Brescianini per migliorare un filtro insufficiente rendono l’idea dell’emergenza costante.

– foto IPA Agency –

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