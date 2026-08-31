POZAREVAC (SERBIA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’autostrada del Corridoio del Danubio, costruita dalla Cina, darà impulso allo sviluppo economico della Serbia, ha affermato ieri il presidente serbo Aleksandar Vucic durante la cerimonia di inaugurazione dell’infrastruttura.

Vucic ha partecipato all’evento insieme al primo vice primo ministro e ministro delle Finanze Sinisa Mali, alla ministra delle Costruzioni, dei Trasporti e delle Infrastrutture Aleksandra Sofronijevic e a Zhang Zhe, incaricato d’affari dell’Ambasciata cinese in Serbia.

Ieri, dopo aver percorso l’autostrada, Vucic ne ha elogiato l’importanza per lo sviluppo della Serbia, affermando che il progetto svolgerà un ruolo importante nel promuovere gli interessi nazionali del Paese, dare impulso al turismo interno e favorire la crescita economica nella regione orientale della Serbia.

L’autostrada è stata ufficialmente aperta al traffico oggi, come annunciato da Vucic.

Zhang ha affermato di ritenere che il completamento del Corridoio del Danubio attirerà un numero crescente di turisti nella suggestiva parte orientale della Serbia.

“Questo conferma anche ciò che diciamo spesso: le strade non collegano soltanto le città tra loro, ma anche l’amicizia tra i popoli e le opportunità di sviluppo futuro”, ha affermato Zhang.

Secondo Shandong Hi-Speed Group, appaltatore del progetto, l’infrastruttura è un’importante diramazione dell’autostrada europea E75 e un altro progetto di punta della cooperazione tra Cina e Serbia.

L’autostrada, lunga 68 chilometri, è a quattro corsie, due per senso di marcia, e ha una velocità di progetto di 100 chilometri orari.

I lavori di costruzione sono durati cinque anni, durante i quali Vucic ha visitato il cantiere sette volte, definendo il progetto “la strada verso il futuro”.

(ITALPRESS).