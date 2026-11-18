Musumeci ai giovani “La politica sia passione, responsabilità e visione”

ROMA (ITALPRESS) - Questo libro "è un consuntivo, quando si arriva alla mia età si vuole dare un senso alla vita. Quindi, un consuntivo del mio impegno nella vita privata e pubblica. C'è anche qualche suggerimento ai giovani che si vogliono affacciare in politica in qualunque schieramento: passione, responsabilità e visione. Oggi la politica è sguaiata, gridata, violenta, io mi sono formato in un partito che era una scuola e la prima cosa che mi hanno insegnato è che ci non la pensa come noi non è un nemico, ma un avversario e bisogna sempre rispettarlo". Così il ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, in occasione della presentazione del suo libro "Una vita dalla parte 'sbagliata'". "Sono partito da Militello, non pensavo di arrivare a Palazzo Chigi e la prima persona che ho incontrato appena iscritto al Movimento socialista italiano a 15 anni, è stato un 'signorotto' del Paese che mi ha detto: 'Nello, un ragazzo così intelligente sta dalla parte sbagliata…'. Da allora me lo sono sentito ripetere giorno dopo giorno", spiega. xb1/mrc/mca3