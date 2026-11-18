Figc, Chiellini “Aspettiamo per decidere, importante vengano attuati i programmi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La posizione della Juve è stata dichiarata: stiamo aspettando di prendere una decisione finale. Sono due persone di grandissimo livello, a noi interessa che si mettano in atto i programmi per la ripartenza". Lo ha dichiarato, rispondendo ad una domanda sulle prossime elezioni della Figc, l'ex capitano e Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini, a Bruxelles a margine della presentazione dello Juventus Club Unione Europea, punto di incontro tra la comunità bianconera e il cuore istituzionale dell'Europa, avvenuta nella sede della Regione Piemonte nella capitale belga, alla presenza del presidente del club Gianluca Ferrero. "Ci sono persone che stanno lavorando bene in questi mesi, si sta affrontando un percorso sui ragazzi del settore giovanile e scolastico, dai 5 ai 14 anni, e questo credo sia un passaggio fondamentale. Probabilmente i risultati non si vedranno per 5-10 anni, ma intanto stanno seminando persone competenti sotto la guida di Gianfranco Zola, che per noi è una garanzia" ha detto Chiellini. "Credo che il passaggio più difficile sia supportare quel percorso che si era bloccato per giovani dai 16-17 anni fino alla prima squadra ma si è visto in questi due mesi quanto Mancini sia stato bravo a dare fiducia a tanti ragazzi che stanno rispondendo bene". xf4/gm/gtr