Musumeci “Rauti merita rispetto, nessuna lezione da post comunisti”

ROMA (ITALPRESS) - "Rauti è stato un intellettuale di destra, un uomo del MSI eletto regolarmente dal popolo, ha rappresentato una fascia di elettorato nelle istituzioni parlamentari, credo che meriti rispetto. La demonizzazione dell'avversario non è mai un'arnese sicuro per chi pensa di conquistare legittimità e credibilità. Pino Rauti si consegna liberamente al giudizio della gente con il suo vissuto e con il suo passato. Si può condividere o meno l'ideale in cui ha creduto, ma credo che meriti rispetto". Così il ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione del suo libro "Una vita dalla parte 'sbagliata'". xb1/mrc/mca3