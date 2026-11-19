Gdf Verona scopre truffa da 37 milioni su criptovalute e investimenti

VERONA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito, nell'ambito dell'operazione "Parsimonia", un sequestro preventivo di oltre 37 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano residente in Bulgaria, ritenuto promotore di un'associazione transnazionale dedita a truffe finanziarie, abusivismo, appropriazione indebita e riciclaggio. L'organizzazione, operativa in 8 Paesi tra UE ed extra UE, avrebbe utilizzato una rete di 20 persone e 15 società, trust e piattaforme digitali per raccogliere e trasferire illecitamente capitali all'estero. mgg/gtr