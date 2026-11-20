ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale della Lega Araba, Nabil Fahmy, ha illustrato la sua visione sul rafforzamento dell’azione araba comune e della sicurezza alimentare, intervenendo alla dodicesima edizione del forum MED-Dialoghi Mediterranei, in corso a Napoli. Fahmy ha partecipato come relatore principale alla sessione dedicata alla diplomazia della sicurezza alimentare nelle aree di crisi, insieme alla ministra degli Esteri e degli Espatriati dello Yemen, Afrah Al-Zouba, e al direttore generale della Fao, Qu Dongyu. Ha inoltre preso parte a un incontro sulle trasformazioni regionali e sul ruolo della Lega Araba.

Fahmy ha definito la sicurezza alimentare una componente essenziale della sicurezza nazionale araba, richiamando le conseguenze dei conflitti, degli sfollamenti, della scarsità d’acqua e delle interruzioni delle catene di approvvigionamento. Ha sottolineato la necessità di garantire aiuti umanitari senza ostacoli, soprattutto nella Striscia di Gaza, e di puntare sulla prevenzione delle crisi e sul sostegno alla produzione locale.

Sul piano regionale, ha invitato i Paesi arabi ad assumere un ruolo più incisivo nella definizione del futuro della regione, presentando la “Nuova agenda araba”, basata su tre assi: contrasto alle minacce, sviluppo delle capacità e crescita. Ha infine dichiarato che la questione palestinese resta una priorità della Lega Araba e che una pace giusta e globale richiede la fine dell’occupazione e la creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale.

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(ITALPRESS).