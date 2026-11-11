Scuola, Valditara “Con riforma degli Its maggiore possibilità di occupazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Portiamo in Europa la riforma del cosiddetto 4+2, cioè la riforma dell'istruzione tecnico-professionale che abbiamo già portato in diversi Paesi extraeuropei. Questa riforma è pensata per consentire a tanti giovani di trovare un'occupazione in tempi più rapidi, un'occupazione che dia possibilità solide di carriera, di successo professionale". Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in un punto stampa al Parlamento europeo. xf4/ads/gtr