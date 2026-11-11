Formazione, Tajani “Conoscere l’IA per sviluppare le professionalità del futuro”

ROMA (ITALPRESS) - "La formazione oggi non può non essere legata all'IA. Condivido quanto affermato da Papa Leone. Per farlo bisogna conoscerla e sviluppare nuove professionalità in grado di utilizzarla per la crescita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, intervenendo all'evento "La formazione continua nell'era dell'intelligenza artificiale", organizzato a Roma per i 20 anni di FonArCom. mec/mgg/gtr