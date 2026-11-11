Formazione, Cafà “Necessario rafforzarla a livello territoriale”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo costruito una rete di oltre 800 enti di formazione a servizio di imprese e lavoratori". Lo ha detto Andrea Cafà, presidente di FonARCom, in occasione delle celebrazioni a Roma per i vent’anni del Fondo interprofessionale promosso da Cifa Italia e Confsal. "Dobbiamo rafforzare la formazione a livello territoriale delle micro, piccole e medie imprese", ha aggiunto. mec/mgg/gtr