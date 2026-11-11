Bedin “Impatto da 1,6 mld sul sistema Paese, ma preoccupano perdite e indebitamento”

TORINO (ITALPRESS) - "Emerge una capacità crescente di rappresentare i territori in termini di seguito, record di fan a livello di abbonamenti, di presenza negli stadi, a livello di produzione del talento con i settori giovanili, a livello di occupazione con 9.000 occupati, quasi 1 miliardo di impatto su Pil, 1,6 miliardi l'impatto complessivo, 250 milioni di gettito fiscale, quindi un ruolo importante che la B svolge all'interno del sistema". Così Paolo Bedin, presidente della Lega B, a margine del Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino. "Dal punto di vista dell'impatto economico finanziario, ci sono dati preoccupanti perché aumentano le perdite, aumenta l'indebitamento ed è responsabilità di una Lega fotografare la situazione, mettere i club al confronto per cercare di trovare delle soluzioni. Noi abbiamo implementato dei nuovi sistemi di controllo dei costi l'anno scorso, è nostro dovere provare anche a aumentare i ricavi per rendere più sostenibile il business. A livello della collocazione internazionale abbiamo dati interessanti. Il campionato italiano è di gran lunga il campionato più competitivo con solo otto punti di media nelle ultime cinque stagioni tra la prima squadra non andata in Serie A e l'ultima non retrocessa in Serie C contro una media dei 20-22 punti negli altri campionati e questo è un valore che dobbiamo difendere". xn3/gm/gtr