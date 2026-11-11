NMAX E e XENTER E, Yamaha elettrifica la mobilità urbana

NMAX E e XENTER E, Yamaha elettrifica la mobilità urbana

ROMA (ITALPRESS) - Yamaha presenta NMAX E e XENTER E, i due nuovi scooter elettrici pensati per la mobilità urbana. Il primo porta l’elettrico nella famiglia MAX, il secondo segna il ritorno del marchio nel segmento delle ruote alte. Entrambi arriveranno dalla primavera 2027 e si inseriscono nel Piano ambientale 2050, con cui Yamaha punta ad azzerare le emissioni lungo tutta la catena di approvvigionamento. azn/mrc