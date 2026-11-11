FonARCom compie 20 anni, formazione continua e IA per il futuro delle imprese

ROMA (ITALPRESS) - Vent’anni al fianco delle imprese, soprattutto piccole e medie, e dei loro lavoratori: un percorso che ha accompagnato l’evoluzione del sistema produttivo e che oggi guarda al futuro con una nuova consapevolezza. FonARCom ha celebrato il traguardo dei vent’anni di attività con l’evento «La formazione continua nell’era dell’intelligenza artificiale», organizzato a Roma per ripercorrere i risultati raggiunti dal Fondo paritetico interprofessionale, costituito nel 2006 su iniziativa dell’associazione datoriale Cifa Italia e del sindacato Confsal. mec/mgg/red