Scopelliti (Leapmotor) “Con la nuova B03X puntiamo a mantenere la leadership”

LECCO (ITALPRESS) - “B03X è l'ultima nata in casa Leapmotor, ed è un Urban Crossover, quindi una vettura che ha tutte le caratteristiche dei SUV: l'altezza da terra, la versatilità, la presenza su strada, ma anche delle dimensioni compatte. È lunga soltanto 4,27 m, quindi è perfetta anche per vivere le avventure quotidiane cittadine”. Lo ha detto all’Italpress Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, in occasione della presentazione della nuova Leapmotor B03X. “Leapmotor è arrivata in Italia solo 2 anni fa, ma si è fatta subito conoscere, soprattutto grazie alla rete di distribuzione e ai concessionari Stellantis – ha ricordato -. Abbiamo già raggiunto quest'anno la prima posizione nel mercato dell'elettrico, quindi siamo giovani, ma abbiamo già raggiunto il primo posto. E con l'arrivo di B03X, e con gli altri modelli che arriveranno, puntiamo a mantenere questa leadership”, ha aggiunto. xu9/mrc/gtr