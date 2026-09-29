Home Video News esteri Cina, a Pechino le aiuole per la Festa nazionale raccontano innovazione e...
Cina, a Pechino le aiuole per la Festa nazionale raccontano innovazione e futuro
Ogni anno, in occasione della Festa nazionale cinese, l'iconico viale Chang'an di Pechino si trasforma in un enorme giardino di idee. Ma guardando oltre i fiori, si scopre molto più di semplici decorazioni festive: robot in movimento, razzi riutilizzabili, treni ad alta velocità di nuova generazione e un fiume riqualificato come salotto urbano della città. Queste aiuole offrono uno sguardo sulla Cina di oggi e un'anticipazione di ciò che potrebbe riservarci in futuro. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)