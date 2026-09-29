Zagaria (Egualia) “Settore farmaceutico svolge ruolo importante”

ROMA (ITALPRESS) - "Il rapporto fotografa lo stato di salute delle aziende del nostro settore. Da una parte c’è il riconoscimento, e i numeri parlano chiaro, dell’importanza del comparto per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale. I risparmi dovuti all’ingresso dei farmaci generici equivalenti e dei biosimilari negli ultimi anni superano gli 8 miliardi". Lo ha detto Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, a margine della presentazione del rapporto dell'Osservatorio dei farmaci accessibili 2026. (ITALPRESS). xc7/ads/gsl