Novo a EASD, semaglutide al centro della lotta a diabete e obesità

MILANO (ITALPRESS) - Lotta a obesità e diabete sono stati i temi al centro del 62°congresso EASD, a Milano. Su innovazione, evidenze cliniche e nuove opzioni terapeutiche si sono confrontati i massimi esperti nel corso di un convegno organizzato da Novo, con semaglutide protagonista. Nel diabete, infatti, riduce del 26% gli eventi cardiovascolari maggiori e del 24% il rischio renale. Nell'obesità porta a un calo di peso del 21%, in gran parte di massa grassa, e ora c'è anche la pillola. f50/mrc/azn