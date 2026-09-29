Tg Sport – 29/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale travolgente a Bursa, Turchia battuta 4-1 - Panchina del Parma ad Alberto Gilardino dopo l'addio a Cuesta - Alla Juventus ritorna lo svincolato Neto - Scontro aperto tra Fifa e Uefa sulle elezioni del 2027 - Caso Malagò al Coni, arrivano i pareri dei giuristi - Formula 1, la Ferrari smentisce le voci e blinda Vasseur - MotoGp, duello iridato in casa Aprilia tra Martin e Bezzecchi - Malagò: “Non devo dare altri messaggi, tutto molto chiaro” azn