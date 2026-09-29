Orsato “Non esiste nessun protocollo mio, le squadre apprezzano nuova linea”

LISSONE (ITALPRESS) - "Non esiste nessun protocollo Orsato, stiamo cercando di uniformarci a quella che è la richiesta dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto un incontro la scorsa settimana in cui hanno dimostrato di apprezzare, noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con impegno massimo ve lo posso garantire". Lo ha dichiarato il designatore della Can, Daniele Orsato, durante un incontro formativo con la stampa all'International Broadcasting Centre di Lissone. "Mi aspettavo più errori, ma non questi. Gli errori che abbiamo fatto sono di superficialità o perché eravamo posizionati male, mi auguro in futuro di non ripeterli". pia/ari/gtr