FIRENZE (ITALPRESS) – “Un no è un no. È questo il messaggio fondamentale della rivoluzione avviata nella scuola italiana. Sono oltre 4 mila le scuole già coinvolte nel progetto MIM-INDIRE. Per la prima volta nella storia della nostra scuola abbiamo reso l’educazione al rispetto, alle corrette relazioni, all’empatia affettiva e relazionale e al contrasto della violenza di genere obiettivi obbligatori di apprendimento. L’educazione affettiva l’abbiamo fatta noi, rendendola parte integrante del percorso scolastico”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, all’evento “La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive”, promosso da INDIRE.

Dal censimento avviato dal Ministero lo scorso anno scolastico, emerge inoltre che quasi il 90% delle scuole superiori ha attivato percorsi di educazione al rispetto. “Ho voluto dedicare al rispetto questo anno scolastico. Educare al rispetto della volontà della donna significa educare al senso del limite. Abbiamo investito nella formazione del personale scolastico e vogliamo che siano i giovani stessi i protagonisti di questa rivoluzione. È a partire dalla scuola che dobbiamo sradicare la cultura della sopraffazione, della prepotenza e della discriminazione alla base della violenza contro le donne”, ha concluso il ministro.

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