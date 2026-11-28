ROMA (ITALPRESS) – “L’intimidazione del presidente del Senato alla Consulta è inaccettabile”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, all’assemblea dei sindaci dem a Verona. “Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento tra i poteri dello Stato, avete già provato una volta a stravolgere la Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone”, ha aggiunto.

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