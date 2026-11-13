Schifani “Tra Sicilia e Romania scambi commerciali sempre più intensi”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono veramente fiero e orgoglioso dell'apertura di questa sede. Tra l'altro il titolare sarà Gaspare Borsellino, grande amico e nello stesso tempo grande giornalista che sta realizzando un'attività espansiva a livello europeo ed extraeuropeo. A Palermo risiedono ben 5.000 rumeni, c'è uno scambio commerciale intenso, che funziona e quindi dobbiamo lavorare perché la Sicilia possa interfacciarsi con i vari paesi anche dell'Est". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione dell'inaugurazione della sede del Consolato onorario di Romania a Palermo. fsc/gtr