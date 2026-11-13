Home Video News esteri Cannella “Tra Palermo e Romania rapporto fortissimo e solidi legami culturali”
Cannella “Tra Palermo e Romania rapporto fortissimo e solidi legami culturali”
PALERMO (ITALPRESS) - "Con la Romania c'è un rapporto fortissimo che nasce non soltanto dalle comuni origini linguistiche, ma anche da legami culturali. L'apertura di questo consolato aggiunge un pezzo importante con un Paese che è legato a noi da moltissime tradizioni che affondano le loro radici nella notte dei tempi". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, in occasione dell'inaugurazione della sede del Consolato onorario di Romania a Palermo. fsc/gtr