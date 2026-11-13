Romania, Gaspare Borsellino console onorario a Palermo “Gratitudine e responsabilità”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ho accolto questo incarico con un grande senso di gratitudine, ma anche di responsabilità: ringrazio l'ambasciatrice Dancau per aver riposto nei miei confronti la fiducia di rappresentare il popolo romeno, la comunità della Romania a Palermo, 5.500 persone ben integrate nella nostra società. Cercherò di creare un ponte fra Palermo e la Romania affinché le aziende e i romeni possano sempre di più integrarsi nella nostra città e, viceversa, far sì che le realtà siciliane e palermitane possano trovare uno spunto per avviare delle collaborazioni con la Romania". Lo ha detto Gaspare Borsellino, direttore dell'Agenzia Italpress, parlando della sua nomina a console onorario di Romania a Palermo in occasione dell'inaugurazione, nel capoluogo siciliano, della nuova sede del Consolato. fsc/gtr