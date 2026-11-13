Lagalla “Rapporti con Romania consolidati, lavoro consolato produrrà altri frutti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Bene hanno fatto il Governo rumeno e l'ambasciata a Roma a disporre questa nuova presenza. I nostri rapporti con la Repubblica di Romania esistono già e sono consolidati anche attraverso un gemellaggio che unisce Palermo a Timisoara. Credo che anche la riconosciuta capacità del nuovo console onorario a Palermo" Gaspare Borsellino "sicuramente produrrà ulteriori frutti in una direzione che già da tempo abbiamo intrapreso". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione dell'inaugurazione della sede del Consolato onorario di Romania nel capoluogo siciliano. fsc/gtr