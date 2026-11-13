Midterm Usa, più della metà degli europei “tifava” per i Democratici

ROMA (ITALPRESS) - L’esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti è stato seguito con grande attenzione dai cittadini europei, italiani compresi. Dopo la prima fase dell’amministrazione Trump, nella quale molti dei presupposti dell’alleanza tra le due sponde dell’Atlantico sono stati messi in discussione, in Europa c’era infatti la volontà di capire come avrebbero reagito gli americani. Le midterm sono state al centro di un sondaggio condotto da Swg e Polling Europe, illustrato da Rado Fonda, Head of Research dei due istituti, nel corso di “Primo Piano Europa”, format tv dell’agenzia Italpress. Secondo Fonda, europei e italiani hanno in qualche modo celebrato la vittoria dei democratici, letta soprattutto come una sconfitta di Trump. Tuttavia, ha spiegato, resta diffusa la consapevolezza che questo risultato non sia sufficiente a riportare i rapporti tra Europa e Stati Uniti a ciò che erano in passato: “C’è ancora molto lavoro da fare”. Dal sondaggio condotto poco più di un mese prima del voto, è emerso che il 58% degli europei auspicava un successo del Partito Democratico, contro il 18% che sperava nei repubblicani. Il 24% ha espresso una posizione neutra. sat/azn