Ue, Tüttő (Comitato delle Regioni) “Difenderemo le politiche di coesione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - I timori delle Regioni italiane sul prossimo bilancio Ue, che coprirà il periodo 2028-34, non sono un caso isolato in Europa. A dirlo è Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni (CdR), nel corso di un'intervista per Primo Piano Europa, format tv dell’agenzia Italpress. “È una preoccupazione diffusa ovunque. Non riguarda solo l’Italia, non solo gli Amici della Coesione (gruppo informale composto da 17 Stati membri dell'Unione Europea e promosso dall'Italia, ndr). È presente anche in Germania, in Francia, in Austria, in Spagna”, ha spiegato, riferendo di aver analizzato la proposta di bilancio con i presidenti delle Regioni italiane e con diversi sindaci, tra cui quelli di Roma e Bologna. Tüttő ha ridimensionato la percezione dell’entità del bilancio comunitario: “Il bilancio europeo”, che è strutturato su un periodo di sette anni, “equivale a circa l’1% del PIL europeo, che significa circa 250 miliardi di euro l'anno. È più o meno il PIL di una regione italiana, come il Lazio”. La questione, ha osservato, non è quindi la dimensione, perché le risorse non cresceranno, ma “dove spendiamo questi soldi e chi decide dove vanno”. Il punto più critico, secondo la presidente, è la proposta attualmente sul tavolo, che sembra mettere competitività e coesione in competizione, e affida quest'ultima ai governi nazionali, accorpandola ai fondi agricoli. “La politica di coesione è la politica di connessione dell’Unione europea”, ha ricordato, citando strade, trasporto pubblico, reti digitali ed energetiche, resilienza idrica, sostegno alle piccole e medie imprese e investimenti su asili nido, ospedali e scuole. Con il nuovo schema, ha avvertito la presidente del CdR, “ci sarà una chiara competizione tra le priorità, perché i soldi sono sempre meno dei problemi”. sat/azn