Schifani “Pippo Baudo mancherà a tutti i siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – “È un grave lutto, se ne va un siciliano che ha sempre parlato bene della sua terra. I siciliani rimangono colpiti dalla sua assenza, che lascerà il solco nel resto del Paese”. Lo sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani a TgCom24, parlando della scomparsa di Pippo Baudo. “È un artista che per decenni ha parlato alle famiglie con semplicità, franchezza e coraggio – prosegue Schifani, – Diceva quello che pensava in maniera saggia e convinta. Ai funerali a Militello Val di Catania ci saranno le coscienze di tutti i siciliani: ci mancherà ma allo stesso tempo resta con noi, figure come la sua non si cancellano. Ci siamo sentiti in passato, quando si parlò di una possibile candidatura alla presidenza della Regione: in maniera del tutto informale gli chiesi se erano voci fondate, lui si schernì immediatamente dicendo che non era il sogno della sua vita e amava il mestiere che faceva”, conclude.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).