Schifani “La decisione assunta dall’assemblea di Gesap rappresenta un passo nella direzione giusta”

PALERMO (ITALPRESS) La decisione assunta oggi dall’assemblea dei soci di Gesap rappresenta un passo nella direzione giusta per la crescita e la competitività dell’aeroporto Falcone-Borsellino e dell’intero sistema aeroportuale siciliano. Pur non detenendo quote nella società, la Regione ha sempre auspicato l’avvio di un percorso di valorizzazione e apertura al mercato, sul modello già adottato dai principali scali nazionali e intrapreso anche dalla Sac di Catania”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione presa oggi dalla Gesap.

“A sostegno di questo percorso – aggiunge – la Regione ha previsto uno stanziamento di 14 milioni di euro nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, per accompagnare lo sviluppo e la modernizzazione dello scalo. Se attuato con trasparenza e nel rispetto dell’interesse pubblico, questo processo potrà attrarre investitori di alto profilo. Apprezzo la linea del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, improntata a garantire lo sviluppo delle infrastrutture, migliorare i servizi e salvaguardare i livelli occupazionali”. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

