Schifani convoca la Giunta regionale, possibili dimissioni in vista

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, secondo quanto apprende Italpress, ha convocato per domani alle ore 11:00 la giunta regionale a Palazzo d’Orleans, a Palermo. All’ordine del giorno “provvedimenti più urgenti”. Il Governatore potrebbe rendere note le sue dimissioni.
– Foto Regione Siciliana –
(ITALPRESS).
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