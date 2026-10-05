Scherma, Errigo “Quinta Olimpiade sarebbe una soddisfazione unica”

ROMA (ITALPRESS) – “A Los Angeles mancano due anni, è pochissimo. La vivo come un’emozione forte. Partecipare ad una quinta Olimpiade sarebbe una soddisfazione unica e me la voglio godere anche perché probabilmente sarà la mia ultima. Mi voglio divertire”. Lo ha detto all’Italpress la fiorettista azzurra Arianna Errigo a margine dell’incontro del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, con i circa 350 atleti del Centro Sportivo Carabinieri. “Sono contenta di essere ancora in pedana e di iniziare una nuova stagione. Per me è sempre emozionante, sono curiosa di come andrà. Mi sto preparando bene”, ha aggiunto Errigo. mec/glb/azn