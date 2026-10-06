Sarullo “Dal 2018 più di 30mila siciliani si sono rivolti al Corecom”

PALERMO (ITALPRESS) - "Tra i compiti del Corecom c’è anche quello di tutelare gli utenti, sia privati cittadini che imprese, nelle controversie con gli operatori della comunicazione: è un servizio attivo dal 2018, da allora sono stati più di 30mila i siciliani che si sono rivolti a noi; questi cittadini hanno avuto riconosciuti rimborsi e indennizzi per più di 700mila euro”. Lo ha detto all'Italpress Luigi Sarullo, commissario del Corecom Sicilia. “La fase della conciliazione, cioè quando il cittadino è in lite con una compagnia telefonica piuttosto che con il fornitore dei servizi di Pay Tv o con entrambi, prevede che il cittadino si rivolga al Corecom che a sua volta attiva la conciliazione, istituto giuridico, ed eventualmente la definizione, che è una sorta di decisione presa in questo caso dal Corecom per ridurre al minimo la controversia - ha proseguito Sarullo, - Con la definizione, in questi anni, abbiamo riconosciuto più di 300mila euro tra indennizzi e rimborsi: sono soldi che aiutano parecchio famiglie e imprese", ha concluso. (ITALPRESS). f15/xd8/mrc/gtr