BANJA LUKA (BOSNIA) (ITALPRESS) – “Domani serve tanta umiltà, il campionato in Italia non lo seguiamo e quando in Italia non seguiamo una cosa la consideriamo di categoria inferiore, poi ti scontri con la realtà. Questa è una squadra di buon livello, ha valori tecnici elevati”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, alla vigilia del match di Conference League contro il Borac Banja Luka.

“Il pareggio con l’Inter ci deve dare coraggio e fiducia, ma non dobbiamo perdere umiltà – ha aggiunto il mister degli orobici – Dobbiamo dare segnali di affidabilità, c’è tanto da fare. Gli infortunati sono guariti, ma non sono in piena efficienza fisica. Domattina valuteremo chi rientrerà subito e chi lo farà nelle prossime partite. Quanti punti servono per gli ottavi? Non lo so, non mi interessa neanche, valuteremo partita per partita. Poi chi ha vinto la coppa non è mai passato per gli ottavi, quindi anche in maniera scaramantica diciamo che va bene passare per i play-off”, ha concluso Sarri.

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