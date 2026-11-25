BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – “Pecco Bagnaia salterà il Gp di Valencia, la sua ultima gara come pilota del team Ducati. Ulteriori controlli medici di questa mattina lo hanno dichiarato non idoneo a correre questo fine settimana. Iker Lecuona subentra al suo posto”. Questo l’annuncio della casa di Borgo Panigale che ha appena conquistato il titolo iridato con Marc Marquez, ma che nell’ultimo Gp della stagione non potrà schierare il campione del mondo 2022 e 2023, costretto a dare forfait.

“Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre”, scriveva il pilota piemontese due giorni fa. Niente da fare, non ci sarà l’ultimo Gp in sella alla sua amata Ducati. Bagnaia due settimane fa è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la doppia frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro, rimediata in seguito all’incidente durante la Sprint del GP del Qatar.

– Foto Ipa Agency –

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