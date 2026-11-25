BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Italtennis parte con il piede giusto in Coppa Davis contro la Corea del Sud. Lorenzo Musetti (n.27 Atp) batte Seong Chan Hong (n.787) e regala il primo punto del tie agli azzurri, imponendosi in due set con il punteggio 6-0 7-6(5) in un’ora e 31 minuti di gioco.

La squadra di Filippo Volandri potrà chiudere già i conti con il secondo singolare tra i numeri uno che vedrà impegnati Flavio Cobolli (n.7 Atp) e Sud Soonwoo Kwon (n.139). In caso di sconfitta del romano si andrà al doppio decisivo con Vavassori/Berrettini contro Chung/Kwon.

“L’emozione nel finale si è fatta sentire. La partita è iniziata in modo perfetto, poi mi sono complicato la partita. È un’emozione difficile da descrivere giocare qui, negli ultimi anni non sono riuscito a dare il mio contributo fino in fondo, nonostante le vittorie di squadra”. Così Lorenzo Musetti, nell’intervista in campo. “Ci tengo tantissimo a questa maglia, l’anno scorso non ero potuto venire tra i tanti impegni ed è stata una decisione difficile da prendere. Sono contento di essere tornato, siamo un gruppo unito e siamo grandi professionisti e credo sia quello che ci rende la squadra da battere”, aggiunge il toscano.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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