Zola “Ronaldinho? La mission della serie C deve essere un’altra”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono rimasto sorpreso, come credo tanti, ma è anche vero che la mission della C deve essere un'altra, con tutto il rispetto. Ronaldinho è uno di quei giocatori che ha ispirato milioni di giovani. In questo senso siamo contenti che continuino ad ispirare. È chiaro che il nostro obiettivo deve essere un altro, quello di creare le condizioni migliori perché poi quelli che sono stati ispirati o che si ispirano a Ronaldinho vengano fuori e possano seguire il suo percorso". Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario della Serie C e coordinatore dei progetti delle attività giovanili per il Club Italia Gianfranco Zola, intervenuto a margine dell'evento "Serie C Next step", a Milano. Per Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, il ritorno in campo di Ronaldinho è stata invece "una grande emozione, è l'essenza del calcio, è un piacere solo stare insieme a lui, ti trasmette la gioia di vivere e di fare calcio, è un bambino per tutta la vita e giocherà a calcio tutta la vita. Se lo vedremo ancora in campo? Si vedrà, adesso è prematuro parlarne". pia/glb/azn