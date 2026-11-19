Todde “Grazia Deledda deve essere studiata nelle scuole, appello a insegnanti sardi”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Grazia Deledda dovrebbe essere studiata nelle scuole. Una cosa che mi ha colpito, in occasione di un intervento alla Luiss, è che un ragazzo che si è diplomato al liceo classico di Nuoro mi ha detto che non l'ha studiata a scuola. Faccio un appello agli insegnanti sardi perchè se non siamo in grado di valorizzare un premio Nobel, una donna straordinaria, nella sua isola, non possiamo chiedere agli altri di riconoscerla". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in occasione dei 100 anni dal nobel di Grazia Deledda. pc/red