Zola “Contenti che nostra riforma centrale sia per Galliani che per Malagò”

MILANO (ITALPRESS) - "Devo ringraziare Malagò perché ha avuto fiducia in primis per quello che stiamo facendo in C, mi ha dato un incarico importante per quanto riguarda la ristrutturazione dei nostri settori giovanili. Quindi su questo sicuramente sono molto contento". Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario della Serie C e coordinatore dei progetti delle attività giovanili per il Club Italia Gianfranco Zola, intervenuto a margine dell'evento "Serie C Next step", a Milano, parlando di quelle che saranno le prossime elezioni della Figc. "Mi fa piacere che anche Galliani nel suo programma evidenzi il lavoro che la Lega Pro sta facendo. Significa che c'è comunque comunione di intenti in questo, si è capito che questo è il nostro percorso e bisogna farlo. Vediamo quello che succederà, ciò non toglie che comunque bisogna continuare a concentrarsi ognuno nel proprio lavoro. Il mio è quello di, ripeto, portare avanti questi progetti in modo tale che continuiamo a crescere". pia/glb/azn