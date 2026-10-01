Meloni “Senza l’artigianato il Made in Italy non esisterebbe”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Made in Italy non è semplicemente un marchio, è un modo di stare al mondo con l'umiltà di chi ogni giorno si rimbocca le maniche, è il nome dell'Italia, l'intraprendenza di chi sa che si può e si deve sempre tendere a migliorare. Senza l'artigianato e le Pmi il Made in Italy non esisterebbe". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'evento per gli 80 anni della CNA. sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)