Ue, Guarda “Politiche di coesione a rischio smantellamento”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Si sta smantellando il senso di un bilancio europeo volto a cercare di distribuire e di dare le stesse opportunità dal Nord al Sud". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Cristina Guarda. "In questo momento storico stiamo discutendo un bilancio, rendendo tutto, flessibile, ma mettendo piccoli agricoltori contro piccole municipalità, le regioni del Centro Italia contro le regioni del Nord Italia", ha aggiunto. xf4/sat/gtr