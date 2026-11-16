Russia, addestramento alla difesa costiera per le flotte del Baltico e del Nord

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La Flotta russa del Baltico ha simulato lanci di missili antinave nella regione di Leningrado, mentre il genio della Flotta del Nord ha svolto un’esercitazione per contrastare uno sbarco in area artica. Le due attività, rese note il 16 novembre dal ministero della Difesa russo e dal servizio stampa della Flotta del Nord, riguardano compiti distinti della difesa costiera. Nel Baltico sono stati impiegati i sistemi missilistici terrestri Bal e Bastion. Secondo il ministero, i reparti hanno svolto una prova di reazione a un attacco simulato durante il trasferimento, prima di schierarsi per l’esercitazione contro una formazione navale avversaria. Gli equipaggi si sono addestrati alla “preparazione dei lanciatori, alla ricezione delle designazioni dei bersagli e all’esecuzione di lanci elettronici di missili” contro le unità di un avversario simulato. La formula indica una simulazione del tiro. Il ministero afferma che i reparti hanno rispettato i parametri addestrativi previsti.

Nel Nord, l’esercitazione ha impegnato il reggimento autonomo del genio navale in uno scenario di sbarco su un tratto di costa privo di infrastrutture. La prova ha riguardato l’impiego di ostacoli e di droni da ricognizione a sostegno della difesa della costa. Il comando navale ha riferito che l’addestramento si è svolto “attingendo all’esperienza dell’operazione militare speciale”, la denominazione usata dalle autorità russe per la guerra contro l’Ucraina. La Flotta del Nord ha inoltre attribuito alla prova una funzione di verifica del coordinamento tra reparti e della capacità del genio di operare su terreno accidentato. I due resoconti descrivono così l’impiego di capacità diverse, dai sistemi missilistici terrestri contro bersagli di superficie al concorso del genio per la difesa della fascia costiera.

– foto IPA Agency –

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