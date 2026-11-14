Spagna, 11,86 miliardi di euro per rafforzare le capacità militari

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il governo spagnolo ha autorizzato tredici operazioni contrattuali per la Difesa, dal valore stimato complessivo di 11,86 miliardi di euro, per rafforzare le capacità militari. Il Consiglio dei ministri del 10 novembre ha autorizzato contratti e ordini esecutivi, non ancora tutti stipulati. L’investimento maggiore, 3,397 miliardi distribuiti su dieci annualità, finanzierà sistemi di difesa aerea mobili e ad alte prestazioni. Altri 1,450 miliardi riguardano sistemi per contrastare droni ostili, in patria e all’estero. Per la Marina, 2,374 miliardi sono destinati alla modernizzazione e al sostegno dei sottomarini S-80, mentre 792 milioni finanzieranno sviluppo, integrazione e acquisizione di missili lanciabili dai battelli. Secondo il governo, queste capacità rispondono alle esigenze operative della Marina e alle direttive della Nato. Navantia è indicata per la costruzione di una nuova nave da intelligence, del valore di 591,3 milioni, che, secondo l’esecutivo, consentirà di “mantenere, aggiornandola e migliorandola, la capacità di condurre operazioni di guerra elettronica”. La consegna è prevista entro 74 mesi dall’ordine esecutivo.

Alla stessa società è destinata la realizzazione di una nave idrografica oceanica da 345,1 milioni, a Cadice. Il piano comprende 527,3 milioni per ammodernare i cacciamine Segura e 594,8 milioni per le due unità anfibie Galicia, per aggiornare i sistemi e integrare eventualmente mezzi senza equipaggio. Ulteriori 209,8 milioni finanzieranno interventi sulle unità di superficie, comprese le navi logistiche e i pattugliatori. Nel settore aereo, 996 milioni sosterranno l’aggiornamento degli elicotteri NH90, con Airbus Helicopters España indicata come contraente principale. Previsti 65 milioni per estendere la vita operativa dei missili Taurus oltre il 2040 e 480 milioni per la capacità industriale legata al programma Taurus Neo. Completa il pacchetto un accordo quadro da 38,4 milioni per il supporto logistico degli aerei antincendio Canadair.

– foto IPA Agency –

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