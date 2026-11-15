Crosetto “La guerra ibrida è realtà, serve una risposta preventiva”

MILANO (ITALPRESS) – La guerra ibrida non è più una minaccia teorica ma una realtà concreta con cui l’Italia e l’Europa si confrontano quotidianamente. A rilanciare l’allarme è il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale (QN), nella quale chiede un cambio di passo decisivo nella strategia di sicurezza nazionale. “La fase che viviamo non è ordinaria e non è paragonabile a nessun periodo del passato, perché le nuove tecnologie accelerano le minacce”, evidenzia il titolare della Difesa, sottolineando come l’obiettivo degli attacchi informatici e delle azioni di sabotaggio non sia limitato ai soli apparati militari, ma miri direttamente al funzionamento della società e della vita quotidiana dei cittadini. “Un attacco non ha bisogno di colpire la Difesa: può colpire una catena di supermercati rendendo impossibile fare la spesa, oppure l’impianto elettrico di un ospedale. Basta una minaccia cibernetica ben assestata per bloccare servizi essenziali”. Secondo Crosetto, di fronte a scenari in cui agiscono gruppi ostili e attori statali o parastatali, la sola difesa reattiva risulta insufficiente: “Se ci limitiamo a difenderci dagli attacchi di guerra ibrida abbiamo già perso. Dobbiamo iniziare a fermarli prima che colpiscano, sviluppando reali capacità di prevenzione e deterrenza”.

Il Ministro formula quindi un richiamo alla coesione istituzionale e all’adeguamento complessivo dello Stato: “Devono cambiare le istituzioni e la Nazione nel suo complesso, non solo la Difesa. Serve una strategia unitaria per la resilienza del Paese”. In quest’ottica, Crosetto ha ribadito la necessità di incrementare le dotazioni organiche e le capacità tecnologiche delle Forze Armate, oltre a rafforzare lo scudo cibernetico su reti pubbliche, trasporti e catene industriali critiche.

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